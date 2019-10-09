2019-10-09T15:38:03+03:00
Общество

Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг

Шведская активиста стала достойным примером для многих школьников
Елена АКИМОВА
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Российские школьники поддерживают инициативу Греты ТунбергРоссийские школьники поддерживают инициативу Греты ТунбергФото: REUTERS
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Российские школьники разделяют стремление Греты Тунберг спасти нашу планету. Шведская школьница стала достойным примером для подражания и ее старания были шведскими и норвежскими политиками. В марте Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее вклад в экологическое движение.

Директор движения «ЭКА» Елена Горохова уверена, что многие российские школьники ориентируются на 16-летнюю шведку. Они озабочены проблемами экологии и «надвигающейся катастрофы».

- Они не так категоричны в высказываниях, но имеют обостренное восприятие всего происходящего. Им кажется, что уже назрело, это чувство рождается у детей само собой. Очень многие дети отказываются от мяса, причем без влияния взрослых, потому что им жалко животных. Это внутреннее желание заботиться о природе, - заявила Горохова на пресс-конференции ИА «НСН», посвященной итогам Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России».

Эколог отметила, что молодое поколение с малых лет начинает заботиться об окружаем мире и это достойно похвалы.

Грета Тунберг организовывала акции протеста, призывая правительство Швеции выполнять Парижское соглашение по климату, которое обязывает страны сократить выбросы в атмосферу. Каждую пятницу она пропускала школу и выходила на улицу с акцией «Пятницы ради будущего».

Инициативу школьницы подхватили подростки из многих стран мира.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Грета Тунберг заманила Россию в ловушку на 100 триллионов рублей. Причиной всему подписание Парижских климатических соглашений

ИСТОЧНИК KP.RU

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