Грета Тунберг заманила Россию в ловушку на 100 триллионов рублей

Вначале это было похоже на детскую забаву. 16-летняя шведка Грета Тунберг прониклась темой изменения климата, вместо школы стала устраивать подростковые эко-забастовки. Западные СМИ сделали девочке мировую рекламу, к её «климатическим стачкам» присоединились тысячи детей по всему миру. И вот кульминация: 23 сентября Грета выступила с сумбурной речью на Генассамблее ООН, призвала защищать землю-матушку от злобных взрослых, которые так и норовят её (не Грету — экологию) загрязнить.

В тот же день, 23 сентября, как раз на пике климатической истерии, Россия ратифицировала Парижские соглашения по климату. Крайне неоднозначный документ, обязующий все страны принять самые жёсткие меры в борьбе с глобальным потеплением (о чем ниже).

И вот первые результаты: 6 октября вице-премьер РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев обещает «принять национальный план по адаптации экономики» Парижских соглашений. Ничего другого нам и не остаётся — это прямо прописано в их параграфах. Но перестроить экономику целого государства — не фильтр для воды сменить.

Вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во что же России и другим государствам обойдутся климатические «шалости» Греты (вернее, тех, кто за нею стоит)?

ГРЯЗНЫЙ ЛОББИЗМ «ЧИСТЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Сами Соглашения — десятки страниц мутного бюрократичного языка. Но если совсем кратко, то главная угроза для Земли — глобальное потепление. Происходит оно в основном из-за выброса парниковых газов. Из труб фабрик и автомобилей, а также в сельском хозяйстве. Поэтому выбросы следует резко снизить. Например, по данным ООН, все коровы планеты выделяют на 18% больше таких газов (пардон, продуктов их жизнедеятельности), чем все автомобили. На основании чего наиболее отмороженные «эко-активисты» даже требуют запретить производство и продажу говядины и других видов мяса.

Западные государства, уже подписавшие Соглашения, настолько далеко пока зайти не готовы. Но один из самых радикальных «зелёных планов» принят в мощнейшей экономике Евросоюза — ФРГ:

— Согласно данному плану, наша страна должна стать «климатически нейтральной» к 2025 году, то есть сократить выбросы парниковых газов практически до нуля, — пояснил «КП» Штеффен Вестерман, советник главы партии «Альтернатива для Германии» (третья по величине в Бундестаге и единственная, выступающая против антироссийских санкций). — Всё это подорвёт немецкую экономику, особенно автомобильную промышленность, добычу угля и металлургию. Нам предлагают перейти на альтернативные источники энергии — ветряки и солнечные батареи — но они слишком дороги и ложатся бременем на потребителей.

…Ладно, одни европейские бизнесмены на «зеленой волне» разорятся, так может, хотя бы другие разбогатеют? Не похоже. Производители самых эффективных в мире солнечных батарей находятся в США и Канаде. Большинство остальных — в Китае, но и они зависят от американских технологических решений.

Поля солнечных батарей при автозаводе в Хучжоу, КНР.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А кто самый раскрученный создатель электромобилей (на которые подписантам Соглашений следует перейти)? Любимец либеральной публики Илон Маск со своим калифорнийским автозаводом Tesla.

— Поэтому мы считаем последователей Греты Тунберг, «Зелёных» и прочих «климатических воинов» просто игрушкой в руках лоббистов. Наша партия АдГ выступает против такой эко-истерии, — говорит Вестерман.

РОССИЮ ХОТЯТ ЛИШИТЬ КОЗЫРЕЙ?

— Для вашей страны Парижские соглашения будут иметь двоякие последствия, — полагает бизнесмен и экс-член совета директоров каталонского банка ICF — Жавье Роч. — Ведущие экспортные продукты России — нефть и газ. Против нефти (вернее, выбросов от сжигания бензина и дизеля) как раз выступают эко-активисты, и, вероятно, потребление «чёрного золота» на Западе из-за этого будет уменьшаться. Зато природный газ — один из самых чистых и эффективных источников энергии. И Россия располагает крупнейшими его запасами на Земле.

Резервуар на территории завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта, ЯНАО. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Перспектива заманчива — но вот сможем ли мы нарастить добычу газа и компенсировать вероятное падение продаж нефти? Несмотря на новые технологии, Россия сейчас извлекает из недр примерно столько же «голубого топлива», сколько на закате СССР: 600-650 миллиардов кубометров в год. Потому что месторождения истощаются, а новые — на арктическом шельфе. И для работы там нужны западные «ноу-хау», от которых мы отрезаны из-за санкций.

Далее, возможный отказ Запада от нашей (и не только нашей) нефти — не единственная угроза. «Дети Греты» сражаются ещё и с атомными электростанциями. Хотя те парниковых газов как раз не производят. Зато мировым лидером в экспорте АЭС (когда «под ключ» продается проект реактора, строительство и десятилетия последующего обслуживания) является… Россия. Зарубежный портфель заказов нашей корпорации «Росатом» — 36 реакторов от Венгрии до Индии. На сумму в $130 млрд. И, видимо, кто-то на наш пирог облизывается.

Но даже не это главное.

— Сколько может стоить перевод российского хозяйства, где много устаревших производств, на «зелёные» рельсы? Например, сейчас одна лишь годовая инвестиционная программа корпорации «Роснефть» составляет 1,7 триллиона рублей, «Газпрома» — 1,4 триллиона. А для «эко-перестройки» ВСЕЙ отечественной экономики понадобится сумма, сопоставимая с нашим ВВП (на 2018 год он составлял 103,8 триллиона рублей — прим. ред.), — подводит итог в беседе с «КП» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. — Да и как такую модернизацию осуществить, если западные санкции отрезают нас от многих новейших технологий — не ясно…

ЩЕПОТКА КОНСПИРОЛОГИИ

Кстати, заклятые друзья-американцы внедрять климатические соглашения не спешат.

— Трамп вообще утверждает, что не верит в глобальное потепление, да и его Республиканская партия воспринимает эту идею со скепсисом. А вот их оппоненты из Демпартии, наоборот, на случай своей победы подготовили целый план «зеленой революции» по всем фронтам. Но «демократов» поддерживают большей частью IT-корпорации, которым борьба с парниковыми газами точно не повредит. А за республиканцев традиционно выступают представители классической индустрии — нефтепромышленники, «оборонка». Для них крайне дорого будет тормозить производства для их переоснащения в соответствии с квотами на выбросы газов и прочее загрязнение, — объясняет кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

Почему?

— Первая восьмёрка главных производителей парниковых газов выглядит очень любопытно. Итак, в порядке уменьшения: Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, Южная Корея, Иран. Из них безоблачные отношения у Вашингтона лишь с двумя. Остальные — или его откровенные враги (как Иран), или противники (как РФ и КНР), или те, чьи противоречия с Белым домом потихоньку нарастают (ФРГ, Индия), — говорит политолог Михаил Фрибен. — Тем самым возникает прекрасная возможность давления на оппонентов. Ваша промышленность бурно растёт? Подрежьте ей крылья. Кстати, у кого самые передовые зеленые технологии, которые хочешь не хочешь, а «по Парижу» надо внедрять? Вот именно, у США и их сателлитов.

Президент США Дональд Трамп считает глобальное потепление выдумкой.Фото: REUTERS

Возникает вопрос, почему же Россия подписала эти Соглашения, — продолжает политолог. — Возможно, они были частью некоей договорённости с Западом в обмен на уступки по Сирии и Украине. Впрочем, это лишь предположения. А необходимость сомнительной «зелёной революции» — реальность.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это может стать основой примирения с Западом» Виталий Казаков, директор программы «Экономика энергетики и природных ресурсов» Российской экономической школы (РЭШ):

Краткосрочный эффект от подписания Россией Парижских климатических соглашений будет, на мой взгляд, минимален. Уровень выбросов, который мы приняли на себя как предельный, находится выше, чем фактические «производство» парниковых газов при нынешнем состоянии отечественной экономики. А вот в долгосрочной перспективе, если российская промышленность будет расти и постепенно приближаться к «потолку» своей квоты, это как раз и станет мощным стимулом для модернизации. Ведь энергоемкость (затраты энергии на единицу произведенной продукции) российского ВВП достаточно высока, потенциал для увеличения эффективности есть.

Поэтому в ближайшей перспективе главными для России, по моему мнению, станут политические последствия. Сейчас мы, мягко говоря, не всегда имеем взаимопонимание с европейскими и американскими партнерами на внешней арене. Возможно, совместная борьба с потенциальным изменением климата позволит нам хотя бы в какой-то мере находить с Западом и другими мировыми игроками общий язык.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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