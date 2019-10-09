"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-09T16:49:42+03:00

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания не будет продлевать старый газовый контракт с "Газпромом". Объяснил он это тем, что и украинской и российской стороне гораздо выгоднее заключить новый договор, который будет соответствовать европейскому праву.

- Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором, - заявил Коболев на "Пятом украинском газовом форуме".

Глава "Нафтогаза" также отметил что Украина уже передала России проект межоператорского соглашения, который регулирует вопрос присоединения сетей. Сразу же после подписания документа начнется обсуждение возможных мощностей, сроков и тарифов, пишет РИА Новости.

Напомним, старый газовый контракт истекает в конце этого года. До этого времени Киеву нужно успеть привести свое энергетическое законодательство в соответствие европейским нормам. Только в этом случае можно будет заключить новый контракт. Если же Киев не успеет этого сделать, то Москва готова продлить на год действующий контракт. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

ИСТОЧНИК KP.RU