Россия готова заключить с Украиной новый газовый контракт

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-03T19:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин допустил продление на год газового контракта с Украиной. Однако, подписание документов состоится только в том случае, если Киев успеет до конца года принять соответствующие поправки в законодательство, как того требует европейское законодательство касаемо транзита газа в страны ЕС. Об этом президент России сказал, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

- Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством, - приводит слова Владимира Путина RT.

Эксперты тем временем сомневаются, что Киев успеет уложиться в отведенное время. В таком случае Москва готова продлить действующий договор.

ИСТОЧНИК KP.RU