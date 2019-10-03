2019-10-03T19:08:39+03:00
Политика

Россия готова заключить с Украиной новый газовый контракт

Об этом президент Владимир Путин сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия готова к продлению газового контракта с УкраинойРоссия готова к продлению газового контракта с УкраинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин допустил продление на год газового контракта с Украиной. Однако, подписание документов состоится только в том случае, если Киев успеет до конца года принять соответствующие поправки в законодательство, как того требует европейское законодательство касаемо транзита газа в страны ЕС. Об этом президент России сказал, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

- Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством, - приводит слова Владимира Путина RT.

Эксперты тем временем сомневаются, что Киев успеет уложиться в отведенное время. В таком случае Москва готова продлить действующий договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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