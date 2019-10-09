2019-10-09T21:47:51+03:00
В мире

В США арестован экс-сотрудник разведслужб за передачу секретных данных СМИ

Бывшему сотруднику Пентагона грозит 20 лет тюрьмы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывшему сотруднику Пентагона грозит 20 лет тюрьмыБывшему сотруднику Пентагона грозит 20 лет тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединённых Штатах арестовали бывшего сотрудника разведывательного управления Пентагона Генри Фрез. Его обвиняют в передаче секретной информации двум журналистам. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

В обвинительном заключении говорится, что Фриз дважды передавал информацию, связанную с нацбезопасностью Соединённых Штатов.

ФБР перехватывало телефонные разговоры экс-сотрудника разведслужб и имело доступ к его переписке с журналистами в Twitter. Отмечается, что с одним журналистов обвиняемый мог состоять в романтических отношениях.

В американском Минюсте заявили, что не будут публиковать данные о журналистах, с которыми сотрудничал Фриз.

Если бывшего сотрудника Пентагона признают виновным, ему грозит максимум 20 лет тюрьмы.

Напомним, ранее экс-сотрудник ЦРУ Джерри Ли признался в шпионаже для китайской разведки. Он на протяжении нескольких лет передавал секретную информацию, получая за это крупные суммы денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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