Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже для китайской разведки

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-02T07:55:35+03:00

Джерри Ли на протяжении нескольких лет собирал и хранил секретную информацию, получая за это крупные суммы денег

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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Ли признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации китайской стороне. Соответствующее заявление было сделано в ходе судебного заседания под председательством судьи Восточного округа штата Вирджиния Томаса Эллиса.

Следствие считает, что 54-летний уроженец Гонконга на протяжении нескольких лет собирал и хранил запрашиваемые КНР секретные сведения и получал за это крупные суммы денег. При этом в беседе с американскими правоохранителями Ли постоянно врал о своих доходах и целях поездок.

Более того, подсудимый до сих пор не признает факт передачи собранных им данных китайской разведке. В ЦРУ же уверены - их бывший коллега направил в Пекин имена и телефоны американских осведомителей, многие из которых позже были казнены, передает The Washington Post.

Сайт kp.ru писал о том, что Джерри Чунь Шин Ли был задержан в январе прошлого года в аэропорту Нью-Йорка. При обыске у него обнаружили секретные документы, включая адреса тайных объектов. Изначально мужчине грозило пожизненное заключение, однако сделанное им признание может существенно уменьшить срок.

ИСТОЧНИК KP.RU