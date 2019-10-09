2019-10-09T23:22:49+03:00
В мире

"Как же это убого!": Трамп раскритиковал Байдена, который ранее призвал объявить президенту США импичмент

Американский лидер заявил, что бывший вице-президент Штатов вместе с сыном "обчистили как минимум две страны на миллион долларов"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский глава Дональд Трамп раскритиковал в своих соцсетях бывшего вице-президента Штатов Джо Байдена, который ранее призвал объявить лидера США импичмент.

- Как же это убого: Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером... обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту, - заявил Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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