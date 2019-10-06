2019-10-06T06:40:37+03:00
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью президента

По словам бывшего вице-президента США, глава Белого дома использует свой пост для продвижения собственных интересов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший вице-президент США Джозеф БайденБывший вице-президент США Джозеф БайденФото: REUTERS
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от демократов, обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в злоупотреблении властью для продвижения собственных интересов.

«Каждый день – да даже каждые несколько часов – появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных», - пишет Байден в своей статье, опубликованной газетой The Washington Post.

Вероятный соперник Трампа в предстоящей избирательной гонке утверждает, что нынешний хозяин Овального кабинета «не понимает, какая огромная ответственность лежит на тех, кто занимает пост президента Соединенных Штатов», видит только власть и «какую пользу она может принести единственному человеку – Дональду Трампу».

Байден также назвал республиканца патологическим лжецом, который просто «не может говорить правду» ни о чем, «злословит обо всех, в ком видит угрозу», а главнее – проводит «грязную кампанию против меня и моей семьи».

Напомним, как писал сайт kp.ru, над Трампом нависла угроза импичмента после того, как он попросил украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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