Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от демократов, обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в злоупотреблении властью для продвижения собственных интересов.
«Каждый день – да даже каждые несколько часов – появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных», - пишет Байден в своей статье, опубликованной газетой The Washington Post.
Вероятный соперник Трампа в предстоящей избирательной гонке утверждает, что нынешний хозяин Овального кабинета «не понимает, какая огромная ответственность лежит на тех, кто занимает пост президента Соединенных Штатов», видит только власть и «какую пользу она может принести единственному человеку – Дональду Трампу».
Байден также назвал республиканца патологическим лжецом, который просто «не может говорить правду» ни о чем, «злословит обо всех, в ком видит угрозу», а главнее – проводит «грязную кампанию против меня и моей семьи».
Напомним, как писал сайт kp.ru, над Трампом нависла угроза импичмента после того, как он попросил украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU