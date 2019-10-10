Надежда Савченко рассказала, как Петр Порошенко "проиграл" Украину
Экс-депутат Рады прокомментировала смену отношения бывшего лидера Незалежной к протестам после поражения на выборах главы государства
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко "проиграл" страну именно тогда, когда подписал минские соглашения.
Также Савченко прокомментировала смену отношения политика к протестам после поражения на выборах главы государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU