Надежда Савченко рассказала, как Петр Порошенко "проиграл" Украину

СЕГОДНЯ 04:15 2019-10-10T04:15:15+03:00

Экс-депутат Рады прокомментировала смену отношения бывшего лидера Незалежной к протестам после поражения на выборах главы государства

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко "проиграл" страну именно тогда, когда подписал минские соглашения.

Также Савченко прокомментировала смену отношения политика к протестам после поражения на выборах главы государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU