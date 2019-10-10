США разрешат нескольким компаниям сотрудничать с китайской Huawei
Американские СМИ пишут, что США в ближайшее время могут разрешить ряду компаний сотрудничать с китайской Huawei. Напомним, с мая корпорация находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР.
- На встрече на прошлой неделе президент Трамп дал "зеленый свет", чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, - пишет газета NYT.
Сообщается, что в данном случае речь идет о разрешении поставлять "нечувствительные товары". То есть те, которые не подпадают под определение технологий и материалов двойного назначения и не могут нанести ущерб национальной безопасности Штатов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа США продлили лицензию на бизнес с Huawei еще на 90 дней. Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь никаких отношений с китайской компанией, "поскольку она представляет угрозу национальной безопасности Штатов".
ИСТОЧНИК KP.RU