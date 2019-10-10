США разрешат нескольким компаниям сотрудничать с китайской Huawei

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-10T06:46:28+03:00

С мая этого года корпорация находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР

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Американские СМИ пишут, что США в ближайшее время могут разрешить ряду компаний сотрудничать с китайской Huawei. Напомним, с мая корпорация находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР.

- На встрече на прошлой неделе президент Трамп дал "зеленый свет", чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, - пишет газета NYT.

Сообщается, что в данном случае речь идет о разрешении поставлять "нечувствительные товары". То есть те, которые не подпадают под определение технологий и материалов двойного назначения и не могут нанести ущерб национальной безопасности Штатов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа США продлили лицензию на бизнес с Huawei еще на 90 дней. Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь никаких отношений с китайской компанией, "поскольку она представляет угрозу национальной безопасности Штатов".

ИСТОЧНИК KP.RU