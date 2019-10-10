Российские летчики сбили самолеты "противника" над Японским морем

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-10T11:25:25+03:00

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Над акваторией Японского моря прошли военные учения с пусками управляемых ракет класса "воздух-воздух". В маневрах были задействованы экипажи истребителей МиГ-31, Су-35С и Су-34, которые успешно уничтожили самолеты условного противника. Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ", - говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны.

Экипажи самолетов выполнили практические пуски управляемых ракет как одиночно, так и парами. Также были отработаны маневры по уходу от ответного огня, обнаружению, сопровождению и заходу на цели. Всего проведено свыше 30 вылетов,

Сайт kp.ru писал, что сейчас под Хабаровском проходят летно-тактические учения. Ранее в рамках маневров были отработаны боевые стрельбы ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

ИСТОЧНИК KP.RU