Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-05T13:04:59+03:00

Машины уничтожили около 30 целей в условиях дефицита времени [видео]

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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" отработали боевые стрельбы в рамках летно-тактических учений, которые прошли под Хабаровском. Летчики армейской авиации Восточного военного округа уничтожили колонну техники условного противника - всего до 30 целей.

Было совершено свыше 10 вылетов, а удары наносились в условиях дефицита времени из пушечных орудий и неуправляемыми реактивными снарядами.

Опубликованы кадры боевых стрельб ударных вертолётов Ка-52 Аллигатор реактивными снарядами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU