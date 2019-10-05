Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Машины уничтожили около 30 целей в условиях дефицита времени [видео]
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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" отработали боевые стрельбы в рамках летно-тактических учений, которые прошли под Хабаровском. Летчики армейской авиации Восточного военного округа уничтожили колонну техники условного противника - всего до 30 целей.
Было совершено свыше 10 вылетов, а удары наносились в условиях дефицита времени из пушечных орудий и неуправляемыми реактивными снарядами.
Опубликованы кадры боевых стрельб ударных вертолётов Ка-52 Аллигатор реактивными снарядами.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU