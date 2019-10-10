2019-10-10T11:14:03+03:00
Экономика

Центробанк не видит необходимости в выпуске национальной криптовалюты

Рисков слишком много, а преимущества задумки недостаточно очевидны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Центральном банке России считают, что необходимость выпуска национальной криптовалюты слишком неочевидна. Соответствующее заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор до сих пор изучает эту тему, но пока не получается реально оценить, какое преимущество даст национальная цифровая валюта по сравнению с теми же электронными безналичными платежами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав выявил нарушения в работе НИИ детской онкологии
Россияне стали выбирать самые дорогой вид транспорта
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Российские летчики сбили самолеты "противника" над Японским морем
В России могут запретить "грязное" пальмовое масло
Больше всего рожают в Тыве, а меньше всего в Ленобласти
Каждый второй россиянин отказывается от отпуска из-за нехватки денег
В Москве неизвестный ударил водителя "скорой" ножом
Минюст отправит злостных неплательщиков алиментов в тюрьму
«Классика» и ретроавто получат льготы на налоги, страховку и техосмотр
Повышение оклада губернатора Иркутской области связано с индексацией
Представители бизнеса выступили против ограничения профессий для самозанятых
Мария Захарова о возвращении Юзик из Ирана: "Нам важен факт ее освобождения"