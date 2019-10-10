Центробанк не видит необходимости в выпуске национальной криптовалюты

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-10T11:14:03+03:00

Рисков слишком много, а преимущества задумки недостаточно очевидны

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В Центральном банке России считают, что необходимость выпуска национальной криптовалюты слишком неочевидна. Соответствующее заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор до сих пор изучает эту тему, но пока не получается реально оценить, какое преимущество даст национальная цифровая валюта по сравнению с теми же электронными безналичными платежами.

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ИСТОЧНИК KP.RU