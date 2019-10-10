2019-10-10T20:10:52+03:00
Общество

Минтранс определит время выдачи багажа в аэропортах

Нормы уже разработаны и направлены на рассмотрение в Госдуму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Время выдачи багажа в аэропорту регламентирует министерствоВремя выдачи багажа в аэропорту регламентирует министерствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Время выдачи багажа пассажирам авиакомпаний будет регламентироваться нормами. Соответствующие поправки в закон уже подготовили в министерстве транспорта России. Документы для закрепления определения задержки выдачи багажа авиапассажирам направят на рассмотрение в парламент. Об изменениях рассказал журналистам замминистра Дмитрий Зверев.

- В воздушный кодекс эти нормы уже подготовлены. Официально он проходит общественные обсуждения, и он будет внесен в установленном порядке, - приводит его слова РИА Новости.

Также министерство подготовило предложению по "кратному" увеличению штрафов для перевозчика в случае задержки выдачи багажа. Ожидается, что увеличатся и страховые выплаты пассажирам.

Сайт kp.ru подготовил памятку для пассажиров авиакомпаний - какая выплата положена за задержку рейса и от чего зависит сумма компенсации. В воздушный кодекс внесены поправки, которые регламентируют выплату пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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