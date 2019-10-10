Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией

СЕГОДНЯ 20:28 2019-10-10T20:39:17+03:00

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В четверг, 10 октября, в Москве на стадионе "Лужники" пройдет важный для сборной России матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши примут на главной арене страны команду Шотландии. Для того, чтобы пройти в финальную стадию турнира, нашим надо обыграть шотландцев сегодня. А кроме того - взять минимум 1 очко в игре с Кипром в гостях.

На игру с Шотландией у нас отряжен боевой состав во всех линиях. В атаке - Дзюба, Ионов, в обороне - Фернандес, Джикия, в центре поля - Головин.

Стартовый состав сборной России: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Баринов, Оздоев, Головин, Ионов, Жирков, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Беляев, Караваев, Петров, Чистяков, Ахметов, Бакаев, Игнатьев, Кузяев, Черышев, Комличенко.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Шотландия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU