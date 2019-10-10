Россия - Шотландия 10 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

В четверг, 10 октября, футболисты сборной России проведут важный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В случае успеха и определенных раскладов наши могут выйти на Евро-2020 уже вечером в этот четверг. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Шотландия 10 октября 2019.

Статистика личных встреч Россия - Шотландия 10 октября 2019

Команды два раза играли между собой. Это было в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1996 года. Осенью 1994 года в Глазго россияне сыграли вничью 1:1. А вот весной 1995 года поединок на стадионе "Лужники" завершился вничью 0:0. Ну а месяц назад наши победили в Шотландии со счетом 2:1 в Глазго.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Шотландия 10 октября 2019

Россия одержит победу в матче против Шотландии.

Прогноз на матч Россия - Шотландия 10 октября 2019

Россияне должны добиться победы над Шотландией на своем поле.

Время начала матча Россия - Шотландия 10 октября 2019

Матч Россия - Шотландия 10 октября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Шотландия 10 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Шотландия можно посмотреть 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Шотландия 10 октября 2019

Трансляция матча Россия - Шотландия 10 октября 2019 года состоится на Первом канале в 21:45 по московскому времени.

Россия - Шотландия 10 октября 2019.

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