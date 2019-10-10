2019-10-10T20:50:48+03:00
Политика

Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии

Глава Белого дома отметил, что намерен прекратить бесконечные войны
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Он также добавил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.Он также добавил, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пристально следит за ходом военной операции Турции на севере Сирии. По заявлению Президента США, он готов «сильно ударить» по Анкаре, если она начнет «играть не по правилам».

Угрожая созданием экономических проблем для Турции, по словам Трампа, он намерен приостановить конфликт на южных границах страны. Он также добавил, что поддерживает контакт с обеими противоборствующими сторонами.

«Кто-то говорит не вмешиваться и позволить курдам вести свои войны (даже с нашей финансовой помощью). Я сказал, что очень серьезно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они будут играть не по правилам, внимательно слежу" – передает ТАСС заявление главы Соединенных Штатов.

Ранее свое недовольство сложившейся на границах Сирии ситуацией выразил президент Франции. Эммануэль Макрон решительно осудил действия главы Турции по началу военной операции «Источник мира». По мнению Макрона, Эрдоган создает серьезный риск гуманитарного кризиса для миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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