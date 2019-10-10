Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии
Действия Вооруженных сил Турции могут сыграть на руку террористам «Исламского государства»*. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил проводимую Турцией военную операцию в Сирии.
Выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Макрон упомянул сделанное президентом Турции объявление о начале операции «Источник мира». По словам главы Франции, Эрдоган создает риск гуманитарного кризиса для миллионов человек.
"Турция берет на себя ответственность за риск того, что его действия помогут ИГ* восстановить свой "халифат" – передают РИА Новости слова французского лидера.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, 9 октября Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции по уничтожению «террористического коридора» на южных границах страны. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по ряду других сирийских городов на границе двух стран.
* запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU