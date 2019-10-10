2019-10-10T18:38:52+03:00
Политика

Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии

Военными действиями, по его мнению, президент Турции рискует нанести серьезный ущерб миллионам граждан
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Макрон осудил турецкую военную операцию в СирииМакрон осудил турецкую военную операцию в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действия Вооруженных сил Турции могут сыграть на руку террористам «Исламского государства»*. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил проводимую Турцией военную операцию в Сирии.

Выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Макрон упомянул сделанное президентом Турции объявление о начале операции «Источник мира». По словам главы Франции, Эрдоган создает риск гуманитарного кризиса для миллионов человек.

"Турция берет на себя ответственность за риск того, что его действия помогут ИГ* восстановить свой "халифат" – передают РИА Новости слова французского лидера.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, 9 октября Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции по уничтожению «террористического коридора» на южных границах страны. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по ряду других сирийских городов на границе двух стран.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров
Зеленский не планирует предоставлять Донбассу автономию
В Грузии зарегистрировали патриотическое движение «Бессмертный полк»
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Зеленский объяснил, почему не может закрыть сайт «Миротворец»
Отстающим регионам России выделят 100 миллиардов рублей
Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с тремя золотыми медалями на мирового первенства
В офисе Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне
В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
“Движение в сторону мира без наличных”: Mastercard и НСПК подписали соглашение
Кремль: Украина сорвала разведение сил в ДНР под надуманным предлогом
Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров
Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного