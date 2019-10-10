Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-10T18:38:52+03:00

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Действия Вооруженных сил Турции могут сыграть на руку террористам «Исламского государства»*. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил проводимую Турцией военную операцию в Сирии.

Выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Макрон упомянул сделанное президентом Турции объявление о начале операции «Источник мира». По словам главы Франции, Эрдоган создает риск гуманитарного кризиса для миллионов человек.

"Турция берет на себя ответственность за риск того, что его действия помогут ИГ* восстановить свой "халифат" – передают РИА Новости слова французского лидера.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, 9 октября Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции по уничтожению «террористического коридора» на южных границах страны. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по ряду других сирийских городов на границе двух стран.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU