10 Окт. 23:16 2019-10-10T23:59:51+03:00

Зеленский признался, что ему не о чем говорить с российскими СМИ Фото: REUTERS

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ. По словам политика, у них разная позиция по Украине,

При этом журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву Зеленский считает "очень опасной".

- У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины. Это в целом, из какой бы страны они не были, - подчеркнул Зеленский.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что политик сознательно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с украинским лидером. По словам замглавы офиса Кирилла Тимошенко, Ольга Скабеева подавала запрос на аккредитацию, но ей ответили, что "она не сможет въехать на территорию Украины", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне. Чиновники объяснили, что пошли на это сознательно.

ИСТОЧНИК KP.RU