Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в саммите СНГ

10 Окт. 23:48 2019-10-10T23:48:33+03:00

Помощник президента РФ заявил, что политики на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества

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Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Также российский политик проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

По словам Ушакова, лидеры СНГ на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU