Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в саммите СНГ
Помощник президента РФ заявил, что политики на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества
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Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где 11 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Также российский политик проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
По словам Ушакова, лидеры СНГ на встрече обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU