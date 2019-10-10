Шойгу посетит КНДР в конце октября текущего года

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-10T06:53:16+03:00

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Японские СМИ сообщают, что Министра обороны РФ Сергея Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября текущего года.

Сообщается, что в ходе делового визита состоятся переговоры Шойгу и министра Народных вооруженных сил Но Хван Чхоля. Данная встреча состоится на фоне участившихся контактов двух стран после встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в апреле текущего года.

К слову, визит в КНДР главы оборонного ведомства России может быть совмещен с визитом в Китай, сообщает телеканал NHK.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года Сергей Шойгу обсудил с Башаром Асадом вопросы борьбы с терроризмом в Сирии. Также глава Минобороны РФ передал президенту арабской республики послание от российского лидера Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU