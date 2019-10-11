В Москве задержана организатор группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-11T07:54:54+03:00

В ходе обысков изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций Фото: скриншот с видео

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с ФСБ перекрыли канал незаконного вывода средств за рубеж.

Преступная группировка предоставляла банкам поддельные платежные поручения и реквизиты фиктивных фирм, а потом переводила деньги на счета нерезидентов якобы для исполнения внешнеторговых контрактов.

Согласно данным следствия, за три года - с 2015 по 2018-й - общая сумма нелегально покинувших страну средств превысила один миллиард рублей. Все эти деньги были выведены в иностранной валюте.

Правоохранители провели свыше 20 обысков в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютеры, на которых мошенники делали поддельные документы и денежные средства на сумму 23 миллиона рублей

Предполагаемого организатора преступной группировки уже задержали. Им оказалась 34-летняя женщина. Ей предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Сайт kp.ru писал, что в июне этого года в незаконном выводе средств обвинили также руководителей компании "Рольф". Предполагается, что речь идет о сумме в 4 млрд рублей.

Предварительное расследование продолжается, сообщается на сайте МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU