В Москве задержана организатор группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с ФСБ перекрыли канал незаконного вывода средств за рубеж.
Преступная группировка предоставляла банкам поддельные платежные поручения и реквизиты фиктивных фирм, а потом переводила деньги на счета нерезидентов якобы для исполнения внешнеторговых контрактов.
Согласно данным следствия, за три года - с 2015 по 2018-й - общая сумма нелегально покинувших страну средств превысила один миллиард рублей. Все эти деньги были выведены в иностранной валюте.
Правоохранители провели свыше 20 обысков в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютеры, на которых мошенники делали поддельные документы и денежные средства на сумму 23 миллиона рублей
Предполагаемого организатора преступной группировки уже задержали. Им оказалась 34-летняя женщина. Ей предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Сайт kp.ru писал, что в июне этого года в незаконном выводе средств обвинили также руководителей компании "Рольф". Предполагается, что речь идет о сумме в 4 млрд рублей.
Предварительное расследование продолжается, сообщается на сайте МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU