Следователи обыскивают дома руководителей "Рольфа"

Салоны сети автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге подверглись обыскам. Сразу в нескольких дилерских центрах побывали сотрудники ФСБ и СК России Сообщения об этом прозвучали от имени самих представителей компании. Естественно, как говорят дыма без огня не бывает.

"Расследуется дело по незаконному выводу средств за рубеж в 2014 году. Подозревают в том, что мы якобы слишком высоко оценили услуги какой-то компании и заплатили больше денег, чем нужно", - заявил СМИ председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров.

Представитель компании отметил, что есть независимая оценка сделки, которая говорит об обратном, и по мнению ряда экспертов обвинения в отношении автодилера связаны с попыткой некой структуры купить компанию дешевле. Речь может идти о 3-4 миллиардах рублей. В это время в СК России заявил, что дело возбуждено именно в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, и ряда других ее руководителей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов. По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 миллиарда рублей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко.Фото: YouTube

Сумма, как видим та же, только звучит в другом ключе.

По мнению следствия соучастники преступной группы через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиарда рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Сейчас следователи проводят обыски уже не на рабочих местах, а в домах фигурантов уголовного дела.