Минздрав назвал регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-11T11:03:51+03:00

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Свыше двух миллионов россиян обратились за медицинской помощью в связи со злоупотреблением спиртными напитками в 2018 году - это около 1,4% всего населения страны.

Также более 75 тысяч человек впервые получили диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз". Примечательно, что каждый четвертый из них живет в Поволжье. Об этом свидетельствуют статистические данные министерства здравоохранения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU