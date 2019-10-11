Минздрав не планирует запрещать рекламу сладких напитков
Министерство здравоохранения России не рассматривает возможность запрета рекламы сладких напитков в стране. Такой комментарий последовал за новостью о планах правительства Сингапура ввести соответствующие ограничения.
Ни одна страна мира пока не принимала таких мер, и островное государство-город может стать первым. Таким образом власти хотят поддержать борьбу с сахарным диабетом.
Российский Минздрав оценил намерения правительства Сингапура и рекомендовал гражданам употреблять поменьше напитков с высоким уровнем содержания сахара, поскольку он повышает риск развития инфекционных заболеваний, кариеса и даже онкологии. Однако ограничивать рекламу такой продукции ведомство не собирается.
"В настоящее время указанная инициатива не разрабатывается", - цитирует РИА Новости представителя министерства.
Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад Минздрав выступал с такой идеей, но она не нашла поддержки в обществе.
ИСТОЧНИК KP.RU