2019-10-11T14:36:35+03:00
Общество

Минздрав не планирует запрещать рекламу сладких напитков

Однако употреблять такую продукцию ведомство рекомендует поменьше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России не собираются ограничивать рекламу сладких напитковВ России не собираются ограничивать рекламу сладких напитковФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство здравоохранения России не рассматривает возможность запрета рекламы сладких напитков в стране. Такой комментарий последовал за новостью о планах правительства Сингапура ввести соответствующие ограничения.

Ни одна страна мира пока не принимала таких мер, и островное государство-город может стать первым. Таким образом власти хотят поддержать борьбу с сахарным диабетом.

Российский Минздрав оценил намерения правительства Сингапура и рекомендовал гражданам употреблять поменьше напитков с высоким уровнем содержания сахара, поскольку он повышает риск развития инфекционных заболеваний, кариеса и даже онкологии. Однако ограничивать рекламу такой продукции ведомство не собирается.

"В настоящее время указанная инициатива не разрабатывается", - цитирует РИА Новости представителя министерства.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад Минздрав выступал с такой идеей, но она не нашла поддержки в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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