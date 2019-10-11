В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян согласился с инициативой Минфина, что необходимо штрафовать банки, навязывающие страховку по кредитам. По его словам, дополнительные услуги сегодня подключают не все банки, а только те, кто не боится конкуренции.
- Не так много банков грешат подобным, не хотелось бы чтобы создалось впечатление о повсеместной практике. В основном только те, кто не боится конкуренции и считает, что клиент все равно будет брать кредиты. Инициатива Минфина может поставить такую практику вне закона и воздействовать на рынок, - комментирует ИА «НСН» Тосунян.
По мнению эксперта, если бы банковский рынок был более конкурентным, то подобного не происходило.
Ранее сообщалось, что Минфин планирует законодательно ввести запрет для кредиторов в обязательном порядке страховать все ссуды. Еще один момент- банкам запретят обязывать заемщика оплачивать всю сумму разом. Центробанк уже поддержал данную позицию финансового ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU