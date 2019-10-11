2019-10-11T14:08:12+03:00
Экономика

В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки

Инициатива принадлежит Минфину
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Минфин планирует запретить банкам навязывать страховку по кредитамМинфин планирует запретить банкам навязывать страховку по кредитамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян согласился с инициативой Минфина, что необходимо штрафовать банки, навязывающие страховку по кредитам. По его словам, дополнительные услуги сегодня подключают не все банки, а только те, кто не боится конкуренции.

- Не так много банков грешат подобным, не хотелось бы чтобы создалось впечатление о повсеместной практике. В основном только те, кто не боится конкуренции и считает, что клиент все равно будет брать кредиты. Инициатива Минфина может поставить такую практику вне закона и воздействовать на рынок, - комментирует ИА «НСН» Тосунян.

По мнению эксперта, если бы банковский рынок был более конкурентным, то подобного не происходило.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует законодательно ввести запрет для кредиторов в обязательном порядке страховать все ссуды. Еще один момент- банкам запретят обязывать заемщика оплачивать всю сумму разом. Центробанк уже поддержал данную позицию финансового ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере
Минздрав не планирует запрещать рекламу сладких напитков
В Кении разбился пассажирский самолет
В Минздраве назвали самые «популярные» детские заболевания
В гильдии автошкол поддержали тесты на алкоголизм для водителей
Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей детских пособий
Жители Саратова несут цветы и игрушки к школе убитой Лизы Киселевой
Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе
Нобелевская премия мира 2019 года досталась премьер-министру Эфиопии
Путин: Россия создаст РСМД в ответ на аналогичные действия США
Автоэксперт поддержал идею о проверке водителей на хронический алкоголизм
Назван продукт, снижающий риск развития сердечных заболеваний
Минздрав назвал регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Москвичам поступают электронные письма с вирусом "от МФЦ"
Военный самолет Ан-72 пропал с радаров в ДР Конго
В Подмосковье мужчина зарезал троих человек