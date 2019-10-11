В Кремле не информации о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-11T16:39:56+03:00

Дмитрий Песков сообщил, что Киев не направлял соответствующее предложение в Москву

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В Кремле прокомментировали информацию о введении миротворцев на границе с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что украинские власти пока не направляли в Москву информацию об этом.

- Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах, - сказал Песков журналистам ТАСС.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на российско-украинской границе миротворцев. Эту тему он планиует обсудит в ходе нормандского саммита в Париже.

Главным условием проведения встречи во Франции является вывод войск с территории ДНР. Однако, отвод сил несколько раз срывался из-за того, что в установленный срок не был соблюден режим прекращения огня. Владимир Путин сообщил, что выполнить условия соглашения Украине мешают националисты.

ИСТОЧНИК KP.RU