В Кремле не информации о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией
В Кремле прокомментировали информацию о введении миротворцев на границе с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что украинские власти пока не направляли в Москву информацию об этом.
- Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах, - сказал Песков журналистам ТАСС.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на российско-украинской границе миротворцев. Эту тему он планиует обсудит в ходе нормандского саммита в Париже.
Главным условием проведения встречи во Франции является вывод войск с территории ДНР. Однако, отвод сил несколько раз срывался из-за того, что в установленный срок не был соблюден режим прекращения огня. Владимир Путин сообщил, что выполнить условия соглашения Украине мешают националисты.
ИСТОЧНИК KP.RU