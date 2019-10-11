Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе
Украинскому президенту препятствуют националисты
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Президент России Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский не в силах обеспечить развод сил и военной техники в Донбассе. По словам главы государства, националисты просто не позволят этого сделать. Такое мнение было озвучено на Совета лидеров стран СНГ в туркменском Ашхабаде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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