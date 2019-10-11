В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-11T18:48:45+03:00

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В Госдуме ожидают возобновления российско-американского диалога после назначения нового посла США в России. Напомним, Джон Хантсман, который занимал эту должность с 2017 года, подал в отставку и в начале октября покинул Россию. С тех пор должность посла вакантная. В пятницу 11 октября американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Дональд Трамп планирует назначить послом в Россию Джона Салливана. Сейчас Салливан является первым заместителем Госсекретаря США.

- Новый посол – это всегда определенная перезагрузка в отношениях, и возобновление переговорного процесса, я надеюсь, произойдет, поскольку основная функция посла – именно выстраивание двусторонних отношений, - сказал Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов РИА Новости.

В России рассчитывают на возобновление переговоров между странами по вопросу разоружения.

ИСТОЧНИК KP.RU