2019-10-11T17:58:05+03:00
Политика

Bloomberg: Трамп готовится назначить послом США в России Джона Салливана

Претендент на этот пост сейчас находится в статусе первого замгоссекретаря США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джон СалливанДжон СалливанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США готовится объявить имя нового посла США в России. По версии издания Bloomberg, этом может быть Джон Салливан. Источник из администрации президента сообщил об этом журналистам. Сейчас Салливан является первым заместителем госсекретаря США. По версии издания Россия уже одобрила эту кандидатуру.

Теперь кандидатуру Салливана должен утвердить сенат США.

Ранее послом в России от США был Джон Хантсман. Он завершил дипмиссию 3 октября и улетел из России. Он добровольно подал в отставку и признался напоследок - в России ему "мешали закрытые двери". Он прожил в Москве с 2017 году и рассказывал журналистам kp.ru, что за это время у него появились города, к которым он испытывает особенные чувства. Так, напоследок, перед вылетом в США, он отправился в Суздаль. Здесь, говорил он, как и во Владимире, одной из первых столиц России, "черпаешь вдохновение".

ИСТОЧНИК KP.RU

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