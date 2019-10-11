2019-10-11T21:19:41+03:00
Происшествия

В Москве грабитель пришел в банк с аэрозольным баллончиком

Нажать на кнопку он не успел – мужчину скрутили полицейские
Юлия САЛЬНИКОВА
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Грабителя скрутили и доставили в отдел полицииГрабителя скрутили и доставили в отдел полицииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Грабитель пытался обчистить банк с помощью аэрозольного баллончика. Увидев преступника с баночкой, сотрудники учреждения на Волгоградском сильно удивились. Мужчина потребовал отдать ему деньги, в противном случае готов был открыть колпачок и применить аэрозоль. Совершить задуманное он не успел – как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД, грабителя скрутили.

- Мужчина зашел в помещение финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте и, угрожая аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан, - рассказали в ведомстве.

Сайт kp.ru писал о другом необычном ограблении банка - американец пошел на преступление, чтобы сесть в тюрьму. С собой из банка он прихватил всего один доллар. Еще один американец решил пойти на ограбление ради свадьбы. Мечтал порадовать невесту шикарным кольцом, но она не оценила жест и отправила жениха в полицию сдаваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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