Американские власти подали иск к Telegram Group Inc

СЕГОДНЯ 02:28 2019-10-12T02:28:58+03:00

Комиссия по ценным бумагам США получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний

Изменить размер текста: A A

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США заявили о том, что ведомство обратилось в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc на рынке Штатов.

- Комиссия получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США, - отметили американские власти.

Отмечается, что это позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU