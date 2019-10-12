Американские власти подали иск к Telegram Group Inc
Комиссия по ценным бумагам США получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний
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В Комиссии по ценным бумагам и биржам США заявили о том, что ведомство обратилось в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc на рынке Штатов.
- Комиссия получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США, - отметили американские власти.
Отмечается, что это позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU