2019-04-25T08:37:19+03:00
В мире

Власти США хотят оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд

Компанию обвиняют в нарушении конфиденциальности при обработке данных пользователей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти США собрались оштрафовать Facebook на $5 миллиардовВласти США собрались оштрафовать Facebook на $5 миллиардовФото: REUTERS
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Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) планирует оштрафовать Facebook на сумму до 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности при обработке данных пользователей. Об этом говорится в квартальных финансовых отчетах самой компании.

Руководство социальной сети уже заложило в бюджет единовременные расходы на сумму от 3 до 5 млрд долларов. Напротив этой графы стоит пометка "в связи с текущим расследованием" F.T.C., передает The New York Times.

Напомним, что Facebook еще в 2011 году пообещал принять меры для защиты данных своих пользователей после выявления ряда нарушения. Однако в 2018 году компания вновь подверглась критике за ненадлежащее обращение с личной информацией, в том числе за ее передачу Cambridge Analytica.

Сайт kp.ru писал о том, что эта организация использовала данные 87 млн пользователей Facebook для увеличения эффективности политической рекламы. После этого стало известно о намерении F.T.C. наложить на соцсеть рекордный для США штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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