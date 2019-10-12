Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-12T06:23:53+03:00

По словам Романа Вильфанда, температура воздуха в РФ в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в РФ в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. По словам специалиста, особенно эта аномалия проявляется в азиатской части страны.

- Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы во всей Азиатской территории, - подтвердил Вильфанд, пишет "РИА-Новости".

При этом специалист отметил, что необычно теплая для региона погода продержится еще 5–6 дней. Температурный рекорд был побит в Омске в четверг, 10 октября. В городе днем столбики термометров поднялись до отметки в 20 градусов тепла.

- Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов, - подытожил Вильфанд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре 2019 года в России. Судя по прогнозам синоптиков, на сервере европейской части страны погода в октябре 2019 года будет мягкой и теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU