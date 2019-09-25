В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре 2019 года в России

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-25T10:47:32+03:00

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода в октябре в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Судя по прогнозам синоптиков, на сервере европейской части страны погода в октябре 2019 года будет мягкой и теплой

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Гидрометцентр России представил прогноз погоды на октябрь 2019 года. На севере европейской территории страны, включая и столичный регион, температурный фон будет около и выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что выше нормы температура ожидается в Архангельской области и Ненецком округе, а также на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Однако, есть регионы, где синоптики прогнозируют температуру ниже обычного. Такая погода ожидается в густонаселенных регионах Западной Сибири, на юге Красноярского края, Хакасии, Туве, Предбайкалье и Забайкалье, Читинской и Амурской областях, Хабаровском крае, сообщает «Российская газета».

Отметим, что погоду на грядущий отопительный сезон (с октября 2019 года по март 2020) ожидается более теплой, чем в прошлом году, температурный фон во многих регионах страны будет около и выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU