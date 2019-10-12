Украина готовит обмен тремя группами удерживаемых лиц

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-12T15:33:27+03:00

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Новый этап обмена удерживаемых лиц находится на «решающей стадии». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», - сказал глава украинского МИД.

При этом Пристайко отметил, что ни количество людей, ни даты он назвать не может. По его словам, в подобных процессах «каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль». Более того, пока не уточняется - с кем именно будет происходить обмен.

Как писал сайт kp.ru, 23 сентября помощник президента Украины по международным делам Андрей Ермак сообщил, что до конца октября Киев составит списки украинских граждан для следующего этап обмена.

Напомним, 7 сентября обмен был осуществлен по формуле «35 на 35». Украинский лидер Владимир Зеленский сразу сообщил о подготовке Украины к следующему этапу освобождения граждан, о сроках которого Киев и Москва должны будут договариваться на встрече в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU