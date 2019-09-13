Зеленский рассказал о подготовке к новому этапу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-13T10:37:13+03:00

Зеленский рассказал о новом этапе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом Фото: REUTERS

Договариваться о сроках освобождения граждан России и Украины стороны будут на встрече в «нормандском формате» [видео]

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Ожидается следующий этап обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, на данный момент ведется подготовка списков заключенных. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», - сказал украинский лидер.

Как писал ранее kp.ru, Москва и Киев заявили о необходимости проведения нового этапа обмена. Однако в Кремле заметили, что еще рано ставить вопрос о конкретном сроке, поскольку предстоит «огромная» и «скрупулезная» подготовительная работа.

Напомним, обмен между Киевом и Москвой был осуществлен 7 сентября по формуле «35 на 35». В ходе телефонного разговора с украинским лидером президент России Владимир Путин назвал освобождение заключённых «добрым признаком». Зеленский заявил, что произошедшие является «первой главой» в российско-украинские отношениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730664" frameborder="0"></iframe> Адвокат украинских моряков объявил о начале обмена пленными - автобусы прибывают в аэропорт Борисполь.

ИСТОЧНИК KP.RU