Зеленский рассказал о подготовке к новому этапу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Ожидается следующий этап обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, на данный момент ведется подготовка списков заключенных. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», - сказал украинский лидер.
Как писал ранее kp.ru, Москва и Киев заявили о необходимости проведения нового этапа обмена. Однако в Кремле заметили, что еще рано ставить вопрос о конкретном сроке, поскольку предстоит «огромная» и «скрупулезная» подготовительная работа.
Напомним, обмен между Киевом и Москвой был осуществлен 7 сентября по формуле «35 на 35». В ходе телефонного разговора с украинским лидером президент России Владимир Путин назвал освобождение заключённых «добрым признаком». Зеленский заявил, что произошедшие является «первой главой» в российско-украинские отношениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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