2019-10-12T16:55:02+03:00
Происшествия

Четыре человека стали жертвами стрельбы у клуба в Нью-Йорке

Правоохранительные органы допрашивают двух человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Четыре человека стали жертвами стрельбы у клуба Нью-ЙоркеЧетыре человека стали жертвами стрельбы у клуба Нью-Йорке
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В результате стрельбы в Нью-Йорке погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, инцидент произошел в субботу, 12 октября, в 7.00 по местному времени (14.00 по московскому времени) в ночном клубе на юге Бруклина.

Местные власти сообщили, что трое человек получили серьезные ранения и были экстренно госпитализированы.

В данный момент правоохранительные органы расследует обстоятельства произошедшего, полиция допрашивают двух человек. Детали инцидента и причины стрельбы не сообщаются.

Напомним, что днем ранее неизвестный открыл стрельбу по людям у синагоги и у турецкой закусочной в городе Галле. Жертвами стрельбы стали два человека. Уровень угрозы был снижен после задержания подозреваемого. Только тогда жителям города разрешили выходить на улицу. На данный момент подозреваемого арестовали. Происходящее он снимал на камеру, называя себя «анонимом» и отрицая холокост.

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке.Четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин

ИСТОЧНИК KP.RU

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