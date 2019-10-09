Напавший на синагогу в немецком городе Галле вел видеотрансляцию

СЕГОДНЯ 22:46 2019-10-09T22:46:21+03:00

На кадрах мужчина заявляет, что он отрицает холокост

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Напавший на синагогу немецком городе Галле вел видеотрансляцию происходящего в Twitch. На видео стрелок говорит по-английски и называет себя «анонимом», отрицающим холокост.

Ранее телерадиокомпания MDR опубликовала видео стрельбы возле синагоги.На кадрах видно, как человек в камуфляжной форме выходит из автомобиля Volkswagen и делает как минимум четыре выстрела из оружия, похожего на дробовик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/736896" frameborder="0"></iframe> Стрелок из Галле вел видеотрансляцию нападения на синагогу.Нападение произошло в день Йом Кипура — день поста, молитвы, всепрощения и искупления грехов в иудаизме

Напомним, в среду, 9 сентября, неизвестный открыл стрельбу по людям. Нападения были совершены на синагогу и на турецкую закусочную в городе Галле. В результате погибли два человека.

Один подозреваемый был задержан полицией, но сообщается, что нападавших было как минимум двое. После задержания одного из злоумышленников был снижен уровень угрозы и жителям города разрешили выходить на улицу.

В связи с инцидентом в соседней Германии в Вене усилили охрану синагог бойцами подразделений специального назначения полиции.

Напомним, что в марте этого года массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террорист, который также вел видеотрансляцию нападения, атаковал мечеть на Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где были убиты семеро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736832" frameborder="0"></iframe> В Германии два человека погибли при стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU