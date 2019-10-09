Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-09T14:39:09+03:00

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В немецком городе Галле неизвестный открыл стельбу по людям. По данным местной полиции погибли по меньшей два человека. О числе пострадавших пока не сообщается. Вооруженные люди после расстрела прохожих прыгнули в автомобиль и пытаются скрыться.

- Мы прилагаем все усилия для поимки преступников и просим людей оставаться в своих квартирах, - сообщает через аккаунт в твиттер полиция города.

Очевидцы сообщают о нескольких выстрелах. Пока не ясно, устроили преступники беспорядочную стрельбу или они намеренно выбрали себе жертв.

По версии местного агентства Dubisthalle.de нападение произошло в синагоге.

Это не первый случай массового расстрела мирных граждан в Германии. Год назад полиция расследовала дело о нападении вооруженных преступников в пекарне города Фулда. В результате пострадали посетители заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU