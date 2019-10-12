2019-10-12T18:27:41+03:00
Политика

МИД Украины хочет попросить Евросоюз «дожать Россию»

Министр иностранных дел незалежной заявил, что европейские страны должны «подставить плечо» Киеву
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Украины хочет попросить Евросоюз «дожать Россию»МИД Украины хочет попросить Евросоюз «дожать Россию»Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что 14 октября на заседании Совета министров Евросоюза по иностранным делам он намерен обратиться к европейским странам с просьбой «дожать Россию» по урегулированию на Донбассе.

По словам главы украинского МИД, сейчас власти незалежной идут «на определенные, довольно болезненные шаги», которые приводят к акциям протеста

Пристайко заявил, что в данной ситуации Евросоюз должен «подставить плечо и их поддержать», поскольку все решения Киева «не должны просто зависнуть в воздухе».

«Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», - сказал министр в интервью агентству «Укринформ».

Напомним, после подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» в Киеве начались массовые протесты. Сторонники бывшего президент Украины Петр Порошенко и националисты назвали этот договор «капитуляцией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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