В Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера"

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-06T14:43:16+03:00

На Майдане собрались несколько тысяч человек Фото: REUTERS

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В Киеве начался митинг против "формулы Штайнмайера". На улицы вышли несколько тысяч человек, которые выступают против "капитуляции" и предоставления особо статуса Донбассу. Они держат в руках плакаты с антиправительственными лозунгами и раздают прохожим брошюры.

Акция была организована "Движением сопротивления капитуляции", в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Митинг уже получил название "майдан желтых повязок", поскольку всех участников просили приносить желтый скотч в цвет флага.

Участники акции протестуют «против капитуляции»Фото: REUTERS

Протестующие требуют отметить развод войск в районе сел Золотое и Петровское, запретить проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках до тех пор, пока они не вернутся под контроль Киева, отказаться от предоставления особого статуса Донбассу и выйти из "бесперспективного" Минского соглашения, передает "Громадьске".

Сайт kp.ru писал, что ранее националисты уже устраивали подобные акции у офиса главы государства Владимира Зеленского. Тогда они высказывали опасения насчет потери Украиной государственного суверенитета в случае подписания "формулы".

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера .

ИСТОЧНИК KP.RU