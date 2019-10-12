«Сперва нажать на своих ультра»: Пушков прокомментировал желание МИД Украины «дожать» Россию

СЕГОДНЯ 23:10 2019-10-12T23:10:58+03:00

Ранее Министр иностранных дел незалежной заявил, что европейские страны должны оказать влияние на Москву

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Никто не может помочь Киеву, пока президент Украины Владимир Зеленский не «нажмет» на своих ультра. Так глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел незалежной Вадима Пристайко о намерении обратиться к Евросоюзу с просьбой «дожать Россию» по урегулированию на Донбассе.

«Глава МИД Украины будет просить ЕС «дожать» Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова, сила ультраправых на Украине обусловлена тем, что им никто не противостоит.

Политик подчеркнул, что Евросоюз не сможет помочь Киеву, где «налицо явный дефицит власти». «Зеленскому придётся разбираться самому», - заключил он.

Как писал сайт kp.ru, глава украинского МИД собирается попросить европейские страны «подставить плечо» Киеву, поскольку власти Украины идут на «болезненные шаги», которые приводят к акциям протеста.

Напомним, массовые протесты в Киеве начались после подписания «формулы Штайнмайера». Этот документ сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко и ультраправые назвали «капитуляцией».

ИСТОЧНИК KP.RU