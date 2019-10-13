Курды заявили об убийстве больше 70 турецких солдат

СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-13T05:51:48+03:00

Они также сообщили, что подбили семь танков

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Курдские отряды заявили, что после тактического отступления вернули под контроль большую часть города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Они также сообщили, что уничтожили больше 70 солдат и семь танков.

- Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения, - передает слова курдов агентство Firat.

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ИСТОЧНИК KP.RU