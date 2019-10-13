СМИ: Сирийские курды намерены просить помощи у России вместо США

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-13T02:38:55+03:00

«Силы демократической Сирии» требуют от Штатов прекратить военные действия в Турции

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Сирийские курды, входящие в состав коалиции «Силы демократической Сирии», намерены попросить помощь у России вместо США. Они хотят получить от РФ защиту от Турции.

По данным телеканала CNN, они требуют от США либо остановить военную операцию Турции «Источник мира», либо позволить «Силам демократической Сирии» договориться с Дамаском и Москвой о привлечении воздушно-космических сил России к охране бесполетной зоны над северо-востоком Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU