Бельгийскую принцессу арестовали за участие в экологической забастовке

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-13T09:32:17+03:00

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В Лондоне арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду. Вместе с другими экоактивистами 63-летняя принцесса устроила сидячую забастовку на Трафальгарской площади. Внимание полиции демонстранты привлекли из-за того, что перекрыли автомобилистам дорогу. На призыв представителей порядка освободить проезжую часть участники акции не реагировали. Тогда начались задержания. В числе прочих в полицейский фургон попала принцесса Эсмеральда.

Как сообщает The Telegraph, коронованная особа провела с полицейскими пять часов. После ее отпустили. О произошедшем она написала в твиттер:

- Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке.

Ранее в США арестовали актрису Джейн Фонда, которая участвовала с экоактивистами в митинге на ступенях Капитолия США.

ИСТОЧНИК KP.RU