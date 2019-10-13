«Мы потеряли настоящего героя»: Гитарист группы Queen опубликовал в Сети фото Алексея Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй опубликовал в инстаграм фото советского космонавта Алексея Леонова. На снимке Леонов в компании другой легенды космической отрасли, Нила Армстронга. Музыкант выразил соболезнования по случаю кончины космонавта. Напомним, Алексей Леонов умер на 86 году жизни в Москве 11 октября. Последние годы он сражался с серьезной болезнью.
- Печальные новости - мы потеряли настоящего героя сегодня. Алексей Леонов был первым человеком, который был открытом космосе. Он был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в Космической гонке, - написал гитарист группы в инстаграм.
Брайан Мэй рассказал о нескольких встречах с Леоновым и рассказал, каким он запомнил советского космонавта.
- Алексей был удивительно совершенным человеком - ученым, художником и лидером, - написал Мэй. - Он был забавен и восхитительно скромен в своих достижениях. Всегда успевал рисовать картинки, общаться с детьми и делиться своим опытом.
Снимки гитарист сделал сам, и долгие годы хранил редкие кадры в своем архиве. Во время презентации гигантского телескопа GTC в Ла-Пальма Брайан Мэй сфотографировался с Леоновым.
- Алексей он был единственным в своем роде, - написал музыкант. – Покойся с миром.
В комментариях в этому посту много сообщений от русскоязычных пользователей. Брайана Мэя поблагодарили за добрые слова и признали, что эта потеря действительно большая для России.
Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни
ИСТОЧНИК KP.RU
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