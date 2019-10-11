2019-10-11T14:31:33+03:00
Общество

Умер Алексей Леонов

В пятницу, 11 октября, стало известно, что умер Алексей Леонов - первый человек, побывавший в открытом космосе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Не стало Алексея ЛеоноваНе стало Алексея ЛеоноваФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 11 октября, стало известно о том, что в возрасте 85 умер Алексей Леонов - советский космонавт и первый человек, побывавший в открытом космосе. Трагические известия распространила пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Смерть настигла Героя Советского Союза в Москве. Согласно данным ТАСС, его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Архипович был талантлив во всем. Он не только отлично управлял самолетами, но и прекрасно рисовал, занимался спортом. Леонов попал в первый отряд космонавтов, будучи еще 29-летним юношей, который уже тогда много добился. Военные отыскали его в разведывательном авиаполку 24-й Воздушной армии.

Сайт kp.ru публиковал подборку самых опасных эпизодов из жизни космонавта к его 85-летию. Тогда же корреспондент "КП" Александр Милкус пообщался с его супругой Светланой Павловной. Она рассказал, что последнее время Алексей Архипович неважно себя чувствовал - были проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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