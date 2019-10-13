Россия выиграла 2:0 у Кипра первый тайм матча отборочного турнира Евро-2020

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-13T19:54:01+03:00

Оздоев забил второй мяч в этой игре. Фото: REUTERS

Голы у нас забили Черышев и Оздоев

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В городе Никосия на стадионе GSP завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России встречается с командой Кипра - и первый тайм остался за нашей дружиной.

Уже на 10-й минуте матча полузащитник сборной России Денис Черышев, воспользовавшись ошибкой защитников команды Кипра, совершил рывок по флангу. И мощным ударом в ближний угол забил первый мяч в поединке. Долго церемониться с соперниками наши не стали. И скоро забили второй мяч.

На 22-й минуте матча уже сам Денис Черышев прошел по другому флангу, катнул мяч вдоль ворот. Мяч перехватил Дзюба, отпасовал его Оздоеву и полузащитник "Зенита" забил второй мяч за сборную России в двух играх.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу сборной России. Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Кипр - Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU