Число жертв тайфуна в Японии выросло до 42

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-14T09:32:28+03:00

Тайфун Хагибис стал самым мощным за последние десятки лет Фото: REUTERS

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Тайфун Хагибис в Японии убил уже 42 человек. Как сообщает информагентство NHK, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. За минувшие выходные в больницы Японии попали 198 человек. У них различные травмы. Напомним, стихия принесла сильный ветер, порывы которого способны перевернуть автомобиль. В городах страны сильный дождь, за два дня выпало до 40 процентов от годовой нормы.

В министерстве транспорта страны сообщили об обрушении 21 дамбы. Так, река Чикума в префектуре Нагано, к северо-западу от Токио затопила мутной водой дороги, движение транспорта блокировано. В том числе нарушено движение железнодорожного транспорта из-за обрушения моста, по которому ходили поезда.

Дома в ряде населенных пунктов находятся под 2-3 метровым слоем воды. Затоплена больница в префектуре Сайтама, к северу от Токио.

-Мы начали эвакуировать жителей сразу после того, как увидели пузырьки воды, которые появляются из-под пола, -сказал сотрудник медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU